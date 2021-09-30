الصحة العالمية تشيد بخطط غانا لتطوير وتصنيع لقاح كوفيد-19

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أشادت منظمة الصحة العالمية بخطط غانا الخاصة بتعزيز البحوث والأنظمة الخاصة بها لتطوير وتصنيع لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19.

وأكدت المنظمة أن هذا التحرك بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية من حيث توزيع اللقاحات.

وقال الدكتور فرانسيس شيساكا كاسولو، ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا، إن بناء القدرة على الإنتاج المحلي للقاح أصبح أمرا ضروريا للبلدان الأفريقية، على وجه الخصوص، بالنظر إلى الكيفية التي دمر بها الوباء القارة.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية ستدعم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لتحقيق أهدافها، حسبما أوردت وكالة أنباء غانا.

وأشار إلى ضرورة الاستثمار في إمكانات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والنظم الصحية بشكل عام للأوبئة المستقبلية.

وكلفت غانا، في فبراير من هذا العام ، بإعداد لجنة لتصنيع اللقاحات لتسهيل قدرة شركات الأدوية المحلية على ملء واستكمال وتعبئة لقاحات كوفيد-19.