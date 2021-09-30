 قرداحي يبحث مع السفير المصري تأمين بث تليفزيون لبنان على نايل سات - بوابة الشروق
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قرداحي يبحث مع السفير المصري تأمين بث تليفزيون لبنان على نايل سات


نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 4:12 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 4:12 م

التقى د. ياسر علوي سفير جمهورية مصر العريية في لبنان بوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

بحث قرداحي وعلوي آخر التطورات السياسية ومجالات التعاون بين البلدبن في مجال الإعلام ومتابعة تأمين استمرار بث تليفزيون لبنان على قمر "نايل سات".

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