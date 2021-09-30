قرداحي يبحث مع السفير المصري تأمين بث تليفزيون لبنان على نايل سات

الأكثر قراءة
بعد نقلها إلى مستشفى الجلاء العسكري بتعليمات السيسي.. وفاة الطالبة منة الله هشام
مصادر تكشف أسباب القرار الجمهوري بإلغاء تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة
قرار جمهوري بإلغاء تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة
مصادر : العضو المفصول من مجلس الدولة أُجبر على الاستقالة من النيابة العامة لاتهامه بالتزوير
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
أؤيدأعارضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
التقى د. ياسر علوي سفير جمهورية مصر العريية في لبنان بوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
بحث قرداحي وعلوي آخر التطورات السياسية ومجالات التعاون بين البلدبن في مجال الإعلام ومتابعة تأمين استمرار بث تليفزيون لبنان على قمر "نايل سات".