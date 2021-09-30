دراسة: كورونا قادر على تغيير وظائف البنكرياس وإصابة المريض بالسكري

أفادت دراستان حديثتان بقدرة فيروس كورونا على الإخلال بوظائف الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس ما ينتج عنه إصابة مريض كورونا بمرض السكري بشكل مؤقت أو دائم.

ويقول شوبينغ تشن مشرف الدراسة الأولى من وايل كورنيل الأمريكية، بحسب «الجارديان»، إنه أجرى اختبار على عدد من خلايا الجسم لكشف مدى استقبالها للفيروس فكانت خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين من نوع ألفا وخلايا الرئة والخلايا المنتجة للدوبمين في الدماغ من بين الخلايا التي يمكن للفيروس الاستقرار عليها.

وأضاف تشن، أن الدراسة أوضحت أن الفيروس حين يعلق بالخلية يقوم بتغيير وظيفتها فبالنسبة لخلايا بيتا في البنكرياس فإن وظيفتها تتحول من إنتاج الإنسولين المنظم لمعدلات الجلوكوز لإنتاج هرمونات أخرى ما يتسبب باختلال معدلات الجلوكوز في الدم.

ويتابع تشن، أن مدى تأثير ذلك التغير واستمراره لا يزال محل الدراسة، إذ أن بعض المصابين باختلال معدلات الجلوكوز خلال الإصابة بكورونا سرعان ما تعود وظائف الخلايا المنتجة للإنسولين لطبيعتها بعد فترة قصيرة.

وفي دراسة منفصلة للبروفيسور الإيطالي فرانشيسكو دوتا من جامعة سينا، أظهرت الدراسة أن معدلات البروتينات A المستقبلة للفيروس تتزايد في خلايا البنكرياس الملتهبة بينما تزيد تلك الإلتهابات لدي مرضي السكري ما يجعل حدوث خلل خلايا البنكرياس متوقع لدى مصابي كورونا من مرضى السكري مقارنة بغيرهم.