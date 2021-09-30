أغاني الروك سلاح اليابانيين المبتكر لردع هجمات الدببة

خرج أهالي مقاطعة إيواتي شمال اليابان بسلاح مبتكر لتخفيف حدة هجمات الدببة وذلك بسلاح جديد وفني لتكون أغاني الروك في مقدمة الصفوف لإخافة الوحش المفترس ولتوعية الأهالي بالطرق الأفضل لتجنب الوقوع في مخالب الدببة.
وبحسب "فرانس برس" سيتم تشغيل أغنية الروك الخاصة بالدببة في محلات وشوارع إيواتي على مدار شهر أكتوبر بأكمله.
وتقول الأغنية الصاخبة بالجيتار والدرمز في مقدمتها "لا تحسبوا الدببة كائن لطيف عليكم ترك تلك الأفكار الحمقاء لأن الدب سيهاجمك".
وتحوي الأغنية نصائح هامة لتجنب خطر الدببة بالتعريف بعدم جدوى التظاهر بالموت أو إدارة الظهر للدب أثناء الهروب.
ويقول كارو تودو كاتب الأغنية، إنه يتوقع أن حيوانات خجولة كالدببة تفزع من أصوات الروك الصاخبة.
وتصاعدت وتيرة تسلل الدببة لإيتاوي خلال الـ4 سنوات الماضية من 700 تسلل سنوي لـ3300 تسلل.
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