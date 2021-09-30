أثارت رؤية عناصر طالبان في شوارع أفغانستان عقب سيطرتهم على العاصمة كابول، دهشة الكثيرين، حيث ظهروا بملابس مختلفة عن المألوف، يميزهم اللحي والشعر الطويل.

وليس طالبان فحسب ولكن التنظيمات الإرهابية حول العالم، تحرص على اتخاذ ملابس مختلفة ورفع رايات مختلفة في ألوانها وكلماتها عن بعضها، فما سبب اختلاف الملابس والرايات والأعلام لتنظيم القاعدة وداعش وطالبان وباقي الجماعات الإرهابية، نرصد ذلك في السطور التالية.

أسباب سياسية

تحرص التنظيمات الإرهابية على التمايز في ملابسها وراياتها، بهدف إيصال رسائلهم السياسية بشكل أسرع، كما أن تأثر الملابس بالبيئة الجغرافية التي ينشأ فيها التنظيم، يهدف في بعض جوانبه إلى جذب الشباب وتجنيدهم، في تلك البلاد.

التقارب مع السكان

تتأثر ملابس التنظيمات الأصولية بالبيئة الجغرافية الموجودة بها، كما يرجع إلى الحرص على التقارب مع السكان، كما يعكس نشأة أفراد التنظيم في البيئة نفسها، وتأثرهم بالعادات والطقوس المتوارثة منذ كانوا أطفالا، فأعضاء تنظيم القاعدة اشتهروا بالزي الأفغاني، بينما ترتدي التنظيمات الإرهابية في سيناء، في مصر، زيا بدويا يناسب البيئة، أما جماعة بوكو حرام فيغلب على ملابسها الطابع الإفريقي.

الصراع على النفوذ

ذكرت شبكة بي بي سي العربية أن الحرص على التمايز في الملابس، يرجع إلى الصراعات القائمة بين التنظيمات المختلفة بهدف السيطرة والنفوذ، فكل تنظيم يريد أن يكون مميزا عن الآخر، ويُعَدّ التمايز في الملابس والرايات، نوعا من الإشارات السياسية التي يمكنها أن توصل رسائل التنظيم بسرعة أكبر، وتعكس هويته وأيدولوجيته.

الرايات واستعراض القوة

دائما ما تدور رايات الجماعات الإرهابية حول 3 محاور وهي الإيحاء بالقوة، والإشارة إلى الدين الإسلامي، والتعبير عن المستقبل، وتتخذ التنظيمات الإرهابية رايات تُصمَّم بدقة شديدة، لتكون تعبيرا عن هوية التنظيم، ومرجعيته، كما أنها تعكس في جانب منها، صراعا قديما بين التنظيمات المختلفة. وتتضمن الرايات رسائل ودلالات تنظيمية خفية أكثر مما يُفهم من الرموز التي تحويها، وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية.

راية طالبان

تعطي الرايات تلخيصا واضحا للإعلان عن هوية التنظيم، وعن حركة طالبان، فقد رفع عناصر طالبان راية باللون الأبيض، ومكتوب في وسطها بالأسود عبارة ‘لا الله إلا الله محمد رسول الله’، عقب دخولهم الخاطف إلى العاصمة كابول، وذلك يحمل دلالات ورسائل سياسية متنوعة، أبرزها طمأنة المجتمع الدولي، وهو أمر ما زالت الحركة تحاول التأكيد عليه، بوسائل متنوعة.

الزي والملابس

يرتدي عناصر حركة طالبان الزي الأفغاني-الباكستاني، وهو عبارة عن جلباب قصير وبنطال، بالشكل الوطني المنتشر في المنطقة، لكن مع بعض الإضافات، منها قيام المقاتلين بارتداء جاكيت عسكري خلال المعارك، ويرتدي بعضهم حزاما لوضع الذخيرة، ومستلزمات القتال، وحرصت طالبان علي ارتداء ملابس تأخذ شكل الملابس الوطنية للمنطقة أكثر، من دون تعديلات كثيرة، طبقا لتقرير قناة العربية.

سروال داعش

ذكرت شبكة "سي أن أن" أن الزي الرسمي لعناصر تنظيم داعش أو ما يعرف بسروال داعش، مستوحى من الزي الأفغاني الذي كان يرتديه تنظيم القاعدة، وأجرى داعش تعديلات عليه، ومزجت التعديلات بين طبيعته الأفغانية، وملابس الجيش النظامي، وأصبح البنطال أقصر نسبيا، وفوقه الجاكيت علامة مميزة للسروال، بينما تُعلَّق حقيبة الذخيرة على الخصر بشكل محدد.

وتُعَدّ راية تنظيم القاعدة، من أوائل الرايات التي حظيت بشهرة إعلامية واسعة، وهي عبارة عن راية سوداء كُتب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" باللون الأبيض. وتستخدم التنظيمات المنبثقة عن القاعدة الراية نفسها، مع إضافة اسمها في الأسفل

بينما اتخدت داعش شعارا مختلفا عن القاعدة بإضافة دائرة بيضاء في المنتصف كُتب داخلها عبارة "محمد رسول الله" معكوسة، كي ترد كلمة الله في البداية.