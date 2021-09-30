 منغوليا تسجل 2650 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
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منغوليا تسجل 2650 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 10:25 ص
أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الخميس، تسجيل 2650 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت العاصمة "أولان باتور" وحدها 1138 حالات إصابة، وسجلت باقي المناطق 1512 إصابة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "مونتسام" المنغولية الرسمية.

وبلغ عدد إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 304 آلاف و84 إصابة.

وتم تسجيل 19 حالة وفاة، على مدار أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1204 وفاة.

وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 6 آلاف و549 مريضاً.

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