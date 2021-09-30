استقبل وزير الري والموارد المائية، الدكتور ياسر عباس، صباح اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، ونائب مساعد وزير الخارجية لشرق إفريقيا والسودان، براين هانت، وبعض المسؤولين بالخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بالخرطوم.

وتطرق اللقاء لتطورات ملف سد النهضة ومساعي واشنطن في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في أقرب وقت ممكن.

وشدد وزير الري السوداني أهمية تنفيذ ما جاء في البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة منتصف الشهر الحالي، بخصوص التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقى وتشجيع دور المراقبين لتسهيل التفاوض.

وتبادل الجانبان السوداني والأمريكي الرؤى بشأن الخطابات المتبادلة بين وزيري الري السوداني والإثيوبي خلال هذا الشهر، كما تطرقا للأضرار التي شكلها الملء الأحادي الثاني لسد النهضة، والتدابير التي اتخذها السودان وتكلفة ذلك في ظل غياب التنسيق وعدم تبادل البيانات.

وجدد الوزير رفض السودان الانخراط في أي محادثات لا تتضمن كل النقاط المتعلقة بالملء الأول والتشغيل، وعلى رأسها سلامة سد الرصيرص وإجراء الدراسات البيئية والاجتماعية وتبادل المعلومات وجميع النقاط التي تندرج تحت التشغيل الآمن المستمر، إضافة إلى توضيح منهجية التفاوض لتفادي سلبيات الجولات السابقة.