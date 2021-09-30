أحمد حسن: أفشة أفضل من السعيد في صناعة ألعاب المنتخب

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يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن المنتخب يمتلك لاعبين مميزين في مركز صناعة اللعب، وأن هناك أكثر من اختيار جيد أمام المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وعلق الصقر في تصريحات تلفزيونية على اختيار كيروس تشكيل مباراة ليبيريا الودية والدفع بعبدالله السعيد قائد بيراميدز، على حساب محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي.

وقال حسن: "أفشة ربما يمتلك افضلية من حيث صغر السن وخفة الحركة، بينما لا يمكن أن ننكر خبرة السعيد وقدرته على توزيع اللعب واتخاذ أماكن مميزة في الملعب".

وأضاف: "لكن أنا لو كنت أمام حتمية الاختيار بينهما سأختار أفشة لعدة عوامل من بينها السن والتطور فيما يخص تسجيل الأهداف أيضا وليس صناعتها فقط، كذلك سرعة أفشة تمنحه أفضلية في النواحي الدفاعية أيضا".