أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عقب المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الاستقرار الاستراتيجي، في جنيف، أن نقاط الالتقاء بين موسكو وواشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي لا تزال قليلة للغاية.

وقال ريابكوف - في تصريح صحفي نقلته وسائل الإعلام الروسية اليوم الخميس- :"على الرغم من التناقضات الموجودة، وهي كثيرة، لكن هناك رغبة واستعداد للمضي قدما في العملية التفاوضية بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وكذلك تحديد بصورة أدق الحدود الممكنة والبدء على الأقل في تحديد نقاط الالتقاء، التي لا يزال عددها قليل جدا".

وأضاف ريابكوف:" اتفقنا على إنشاء مجموعتي عمل للتعامل مع مواضيع محددة، وفي البداية يجب أن نستمر في تبادل الإشارات، التي تشكل محتوى العمل الجاري في هذه المرحلة".

وأوضح أن مجموعة العمل الأولى ستتعامل مع مبادئ ومهام مراقبة التسلح في المستقبل، والمجموعة الثانية ستتعامل مع موضوع الأسلحة الاستراتيجية.