جونز هوبكنز: إفريقيا تقترب من تسجيل 8 ملايين و300 حالة إصابة مؤكدة بكورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن 8 ملايين و274 ألفا و917 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" سُجلت في 55 دولة إفريقية حتى اليوم، بينما نجحت القارة السمراء في توزيع 89 مليونا و189 ألفا و924 لقاحا مضاداً للفيروس حتى الآن.

وأفادت أحدث البيانات التي صدرت عن الجامعة، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في إفريقيا بلغت حتى الآن 210 ألاف و42 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 7 ملايين و582 ألفا و740 شخصا.

ولاتزال جنوب أفريقيا أكثر البلدان تضررا بالفيروس التاجي بعدد إصابات بلغت حتى الآن مليونين و900 ألفا و994 إصابة، و87 ألفا و417 وفاة، تلتها المغرب 931 ألفا و973 حالة، وتونس 706 آلاف و314 إصابة، وإثيوبيا 344 ألفا و322 حالة، وذلك وفقا للبيانات التي رصدتها الجامعة بالاستعانة بإحصائيات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى وبالإضافة إلى أقسام الصحة العامة الوطنية والإقليمية.