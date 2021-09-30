تسارع التضخم الفرنسي بمعدل هو الأقوى منذ نحو 10 أعوام

تسارع معدل التضخم الفرنسي في شهر سبتمبر، في الوقت الذي واجهت فيه الأسر في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، قفزة في أسعار الطاقة والخدمات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7% عن العام السابق، أي بنسبة تقل قليلا عن القفزة التي توقعها الاقتصاديون في مسح أجرته "بلومبرج"، بواقع 2.8%.

ويعتبر الرقم الذي تم تسجيله اليوم الخميس، الأقوى منذ ديسمبر من عام 2011، ويأتي قبيل صدور البيانات الخاصة بإيطاليا وألمانيا ومنطقة اليورو، التي من المتوقع أن تظهر زيادات حادة مماثلة.

ويشار إلى أن البنوك المركزية حول العالم قللت من أهمية الارتفاع الأخير في معدل التضخم، الذي أصاب معظم الاقتصادات المتقدمة.