أردوغان: إمكانية للتعاون مع روسيا في إنشاء محطات طاقة نووية ثانية وثالثة بتركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أبدى موافقته لدراسة إمكانية التعاون في إنشاء محطات طاقة نووية ثانية وثالثة في تركيا بجانب محطة «آق قويو».

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، أضاف «أردوغان» أن ثمة عروض متقدمة للغاية من «بوتين» حول أعمال الفضاء، لافتًا إلى أن الروس قدموا عرضا لإطلاق الصواريخ من خلال إنشاء منصات في البر والبحر.

وأشار إلى أن «تركيا تواصل الالتزام بكل قضية اتفقت عليها مع روسيا حيال سوريا ولا عودة عن ذلك»، متابعًا: «أكثر من مليون شخص، منهم 400 ألف في إدلب، عادوا إلى ديارهم، ونعمل بلا توقف من أجل العودة الآمنة للسوريين الذين نستضيفهم».

وعن العلاقات التركية الأمريكية، أوضح أنه سيلتقي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في روما إذا أتيحت الفرصة، مضيفًا: «على الأرجح سنجتمع في غلاسكو، ما يعني أن ثمة خطوات مبشرة يتم اتخاذها».

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويعد هذا اللقاء، الأول من نوعه بين الرئيسين منذ عام ونصف، فيما أشار بوتين، في مستهل محادثاته مع ضيفه إلى أن الاتصالات بينهما كانت متواصلة منذ آخر لقاء مباشر بينهما في مارس 2020.