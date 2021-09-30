أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن جهاز المخابرات العامة سيظل شوكة تتكسر عندها كل مؤامرات الإرهابيين المتآمرين على أمن السودان.

وزار البرهان اليوم الخميس، رئاسة جهاز المخابرات العامة، معزيا في منسوبي الجهاز الخمسة الذين "استشهدوا" خلال مداهمة خلية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابي في الخرطوم قبل يومين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن البرهان قوله إن السودان لا يمكن أن يستغني عن جهاز مخابراته وكل منسوبيه الذين لا حزب لهم سوى الوطن، موضحا أن شباب الجهاز الذين "استشهدوا" آثروا أن يكون عدد الشهداء خمسة بدلا من أن تفقد البلاد آلاف الأرواح.

وثمن البرهان الدور الكبير الذي يقوم به الجهاز في حماية السودان وصون أمنه القومي، مشددا على ضرورة المضي قدما دون تردد أو تخاذل أو تراجع.

وأشاد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب التي يُنتسب إليها "الشهداء"، مؤكدا متابعته اللصيقة لكافة أعمال الجهاز وأدواره الوطنية المشهودة في كافة أرجاء السودان.

وأوصى منسوبي الجهاز ببذل المزيد من العطاء في ساحات الفداء من أجل سودان يسع الجميع.

من جانبه، شكر المدير العام لجهاز المخابرات السوداني الفريق ركن جمال عبد المجيد، رئيس مجلس السيادة السوداني على توجيهه بالاهتمام بأسر الشهداء، منوها بجهود منسوبي المؤسسة وجهازيتهم للذود عن السودان.