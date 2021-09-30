الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري

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مصادر تكشف أسباب القرار الجمهوري بإلغاء تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة
قرار جمهوري بإلغاء تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة
مصادر : العضو المفصول من مجلس الدولة أُجبر على الاستقالة من النيابة العامة لاتهامه بالتزوير
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أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الثلاثين من سبتمبر الجاري، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.