الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ لـ30 يوما اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، تبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الثلاثين من سبتمبر الجاري، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.