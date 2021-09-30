 الخطوط الأوغندية تبدأ تسيير رحلات المسافات الطويلة يوم الاثنين - بوابة الشروق
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الخطوط الأوغندية تبدأ تسيير رحلات المسافات الطويلة يوم الاثنين

د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:32 ص

تعتزم الخطوط الجوية الأوغندية تسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما ذكرته عبر الهاتف دورين نامباتيا، القائمة بأعمال مدير المبيعات والتسويق بالشركة التي تتخذ من مدينة عنتيبي مقرا لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نامباتيا القول إن هناك خطط لبدء تسيير رحلات جوية إلى لندن بمجرد حذف اسم أوغندا من القائمة الحمراء البريطانية للبلدان ذات الخطورة العالية فيما يتعلق بوباء كورونا.

كما تعتزم الشركة تشغيل رحلات إلى مومباي في الهند وجوانزهو في الصينية في إطار خطط إطلاق الرحلات طويلة المسافة.

وتشمل الوجهات الإقليمية المستقبلية هراري، عاصمة زيمبابوي، ومدينتي جوما ولوبومباشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن شبكة الخطوط الجوية الأوغندية الحالية تشمل عواصم كينيا والصومال وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

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