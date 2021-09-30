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تعليق الرحلات من مطاري باريس بسبب عطل فني

هديل هلال
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 1:17 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 1:17 م

أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسي عن تعليق الرحلات من مطاري باريس، صباح اليوم الخميس؛ بسبب عطل فني، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، إنها تستأنف الحركة الجوية في مطارات باريس بشكل تدريجي الآن، وذلك بعد استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة لم تتجاوز 30 دقيقة.

وأوضحت ناطقة باسم المديرية أن «هذا العطل الفني يؤثر على النظام الذي يدير جداول الرحلات والعمل جار لإصلاحه»، مشيرة إلى أن «عمليات الإقلاع توقفت لكن عمليات الهبوط ما زالت مستمرة».

 

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