لجنة خبراء بطوكيو تخفض مستوى التأهب لإصابات كورونا في ظل تراجع أعداد الحالات

خفضت لجنة من الخبراء، تقوم بتقديم المشورة لحكومة طوكيو، مستوى التأهب لإصابات فيروس كورونا، إلى ثاني أعلى مستوى بين جميع المراحل الأربع، مستشهدة في ذلك بتراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة على مدار الأسابيع الست الماضية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، أنها المرة الأولى منذ نحو 10 أشهر التي تقرر فيها اللجنة تخفيض تقييمها لحجم الخطورة من المستوى الأعلى، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وتأتي الخطوة من جانب العاصمة اليابانية في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة الوطنية في تخفيف إجراءات الطوارئ المفروضة لمكافحة تفشي مرض "كوفيد -19" بأنحاء البلاد، حيث تتطلع إلى إعادة فتح أعمالها وتعزيز الاقتصاد في ظل انحسار أعداد الإصابات.

ومن المقرر أن يتم تخفيف القيود بصورة تدريجية في الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه، بالمناطق المسؤولة عن 75% من اقتصاد اليابان.



