قال الدكتور زكي البحيري، أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة المنصورة،إن المنطقة التي يتواجد بها سد النهضة الإثيوبي شهدت وقوع 10 آلاف زلزال في أخر 30 سنة، موضحا أن احتمالات انهيار السد كبيرة.

وأضاف البحيري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء الخير" الذي يقدمة الاعلامي إيهاب صبحي عبر فضائية "me sat"، مساء الجمعة، أن حصة مصر المائية لم تتأثر حتى الآن رغم الملء الثاني لسد النهضة بسبب وجود مخزون كبير من المياه بالسد العالي، بالإضافة إلى مشروع توشكي الذي يحجر قرابة 120 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح أن الدولة المصرية تتعامل مع أزمة المياه بكفاءة عالية، مؤكدا أن بناء محطات تحلية لمياه البحر ومحطة معالجة المياه في منطقة بحر البقر، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع تساهم في الاستغلال الأمثل للموارد المائية في مصر.