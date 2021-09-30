المجلس العربي للمياه: 18 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي

قال الدكتور خالد أبو زيد، عضو المجلس العربي للمياه والمدير الإقليمي لبرنامج الموارد المائية بمركز سيداري، إن 18 دولة عربية تقع تحت حد الفقر المائي، البالغ 1000 متر مكعب للفرد سنويا من المياه السطحية والجوفية المتجددة، وأن 13 دولة منها تقبع تحت حد الفقر المدقع، البالغ 500 ألف متر مكعب للفرد سنويا.

وأضاف أبو زيد، لـ«الشروق»، أن على الدول العربية أن تعمل على زيادة ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي.

وأشار عضو المجلس العربي للمياه إلى أن عدد السكان المحرومين من خدمات مياه الشرب الأساسية في الدول العربية وصل في 2020 إلى 48 مليون نسمة، والمحرومين من الخدمات الأساسية للصرف الصحي بلغ عددهم 71 مليون نسمة.

وأكد أن أهداف أجندة التنمية المستدامة لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف لجميع المواطنين يتطلب زيادة الإنفاق على هذه الخدمات بمعدلات تقرب من أربع مرات الإنفاق الحالي بالمنطقة العربية.