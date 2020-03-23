الرقابة الإعلامية الروسية: فيسبوك ستواجه غرامات تصل إلى عُشر إيرادتها في البلاد

ذكرت الوكالة الروسية للرقابة الإعلامية، بأن شركة فيسبوك قد تواجه غرامات تصل إلى عُشر إجمالي إيراداته في روسيا.

ويخطط ممثلو الوكالة الروسية إرسال خطاب لفيسبوك، بسبب فشل الشركة المتكرر في حذف المحتوى المحظور في روسيا، وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية الروسية للرقابة الإعلامية لصحيفة فيدموستي الروسية، اليوم الخميس.

ويقدر الخبراء عائدات فيسبوك الروسية بنحو 12 مليار روبل (164.96 مليون دولار).

جدير بالذكر أنه منذ بداية العام، فرضت المحاكم الروسية غرامة على شركات الإنترنت الكبيرة مثل تويتر فيسبوك وجوجول وتيك توك وغيرها، ولكن حتى الآن لم تحدث هذه العقوبات تأثيرًا خطيرًا، حيث لا تزيد الغرامات عن 20 مليون روبل (ما يقرب من 275 ألف دولار). فعلى سبيل المثال، يبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على فيسبوك الآن في روسيا بسبب عدم حذف المعلومات المحظورة 66 مليون روبل (أكثر من 907 ألف دولار).

وقال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي لجمعية المحامين الروسية، ألكسندر زورافليف، إنه مهما كانت العقوبة المالية التي ستفرضها المحكمة الروسية على فيسبوك، فلن يكون من السهل تحصيلها في روسيا، إن "المشكلة الرئيسية في تحصيل الغرامات هي أن بعض شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية (فيسبوك وتويتر وغيرهما) ليس لديها مكتب تمثيلي رسمي أو فروع في روسيا، لذلك يصعب على المحضرين تحصيل تلك الغرامات".

وأضاف أنه ينبغي تخطي هذه الصعوبات من خلال القانون الذي تم اعتماده مؤخرًا بشأن توطين شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية.

ووفقًا لذلك، واعتبارًا من بداية عام 2022، يجب أن يكون لشركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية مكاتب تمثيلية كاملة في روسيا وإلا ستواجه بعض القيود.