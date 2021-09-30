قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ تطعيم من هم أقل من 18 سنة بلقاح كورونا لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر شاشة "الحياة"، مساء الخميس، أنّ هناك بعض الدول التي خفّضت معدلات التطعيم إلى سن 12 عامًا، مؤكدًا أنّ الأمر محل دراسة أيضًا من جانب مصر.

وأشار إلى أنّ هذا القرار هو علمي طبي وليس حكوميًّا، لافتًا إلى أنّ ما ستقرره اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان سيتم الالتزام به.

ولفت إلى أنّ اللجنة العلمية إذا ارتأت أنّ خفض السن أمر آمن، فإن الدولة ستستجيب على الفور، وستعمل وزارة الصحة على تحديد اللقاحات التي سيتم إعطاؤها لهذه الفئات العمرية.