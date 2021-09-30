الصين ترسل طائرة مساعدات طارئة لأفغانستان

أعلنت الصين، اليوم الخميس، تسلم الجانب الأفغاني دفعة إمدادات صينية طارئة وصلت إلى مطار كابول الدولي.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، فقد حضر السفير الصيني لدى أفغانستان وانج يوي ووزير شؤون اللاجئين بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية خليل الرحمن حقاني مراسم تسلم الشحنة التي تبرعت بها الصين.



وقال السفير الصيني، إنه بالرغم من العديد من الصعوبات، تمكنت الصين من ترتيب تلك المساعدات الإنسانية الطارئة لأفغانستان في وقت قصير، موضحا أنها تتضمن بعض المستلزمات الشتوية التي يحتاجها الشعب الأفغاني بشكل عاجل.



وأكد السفير أن الصين بصدد تجهيز مواد أخرى تتضمن مساعدات غذائية في أقرب وقت.



ومن جانبه، شكر حقاني الصين لتقديمها تلك الإمدادات الطارئة في وقت يمر فيه الكثير من الأفغان بأوقات صعبة.