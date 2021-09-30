فيضانات عارمة تجتاح مدينتي بانكوك وأيوتايا في تايلاند

بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في تايلاند، غمرت المياه ما لا يقل عن 70 ألف منزل، وذلك في المناطق الوسطى بشكل خاص.

وحتى الآن، تضررت 30 مقاطعة، من بينها منطقة سوخوتاي التاريخية التي تبعد حوالي 400 كيلومتر شمال العاصمة بانكوك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن منظمي الرحلات السياحية المحليين قولهم إنه على الرغم من أن أهم مناطق الجذب السياحي لم تتضرر حتى الآن، ألحقت العاصفة الاستوائية ديانمو الدمار بمعظم الطرق إليها.

وهناك مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات بسبب ارتفاع مستوى نهر تشاو برايا الرئيسي، الذي يتدفق أيضا عبر بانكوك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عمال الإغاثة حاولوا في عدة أماكن بمناطق تجمع المياه حماية المباني المهمة باستخدام أكياس الرمل، بما في ذلك بانكوك ومدينة أيوتايا الملكية القديمة.

وتعد أيوتايا -التي تضم متنزها تاريخيا يشمل موقعا أثريا به قصور ومعابد بوذية وأديرة وتماثيل- واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في البلاد.

وقالت السلطات إنه لا يوجد خوف من تكرار فيضانات عام 2011 المدمرة. ومقارنة بتلك الفيضانات، فإن مستوى المياه في أكبر أربعة سدود بالبلاد أقل بكثير، حسبما ذكرت إدارة الري الملكية.

كانت الفيضانات التي وقعت قبل عشر سنوات غمرت مساحات شاسعة من الأراضي والمجمعات الصناعية التي تضم مئات المصانع، وأيضا مناطق من بانكوك. وظلت مصانع عديدة مغلقة لأسابيع. وأودت الفيضانات حينذاك بحياة أكثر من 800 شخص.