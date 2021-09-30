ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز لنقل شحنة إلى بنجلاديش

استقبل ميناء دمياط، ناقلة الغاز المسال (HOEGH ESPERANZA) هويج اسبرانزا، والتي ترفع علم النرويج، ويبلغ طولها 294 مترا، و بعرض 46 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 71 ألف طن من الغاز المسال، متجهة إلى بنجلاديش.



وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.



وتوقف مصنع الغاز المسال، عن إسالة الغاز، لمدة تزيد عن 8 سنوات، بعد أن تولت شركة «إيني» الإيطالية حاليا إدارة المصنع، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر الماضي مع شركة «ناتورجي» الإسبانية والحكومة المصرية لإعادة تشغيل المصنع بعد سنوات من توقفه.



وأعاد المصنع، مصر بقوة إلى سوق تصدير الغاز الطبيعي للخارج، حيث استطاعت وزارة البترول التعاقد على تصدير نحو 60 شحنة غاز طبيعي مسال للخارج، بدءًا من شهر نوفمبر 2020 حتى شهر سبتمبر الجاري.