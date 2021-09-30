السفارة البريطانية في ألمانيا تحتفل بعرض أخر فيلم لكريج في دور جيمس بوند

أقامت السفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين حفلا بمناسبة بدء عرض أخر فيلم يقوم ببطولته الممثل البريطاني دانيال كريج من سلسلة أفلام جيمس بوند.

يذكر أن الفيلم، الذي يحمل اسم "لا وقت للموت"، وهو الخامس الذي يؤدي فيه كريج دور العميل "007"، سيتم عرضه في دور السينما الألمانية بدءا من غد الخميس.

ولا يزال من غير المعروف بعد من الممثل الذي سيخلف كريج في أداء دور العميل الشهير.

وحسب نص خطابها، قالت السفيرة البريطانية في ألمانيا جيل جولارد:" بالطبع لقد تغير جيمس بوند على مدار نحو 60 عاما وقد أعيد ابتداعه مرارا وتكرارا، وأنا مسرورة لأن صورة المرأة والجنس في الأفلام تغيرت".

يذكر أن الفيلم عرض عالميا لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن مساء أمس الثلاثاء وذلك بعد أن تأخر عدة مرات بسبب أزمة كورونا.

وقدمت السفارة مشروب "مارتيني" الكحولي للضيوف وعزفت فرقة المارينز(مشاة البحرية) الملكية الموسيقى لدى استقبال الضيوف الذين كان من بينهم ممثلون عن الإعلام والسياسة.

ويعول قطاع السينما في ألمانيا بشكل كبير على الفيلم الجديد وذلك بعد أن ظلت دور السينما مغلقة على مدار شهور بسبب كورونا.

وكانت تكهنات ثارت حول إمكانية أن يتم عرض الفيلم عن طريق خدمة للبث المباشر لكن منتجي الفيلم قرر رفض هذه الطريقة.