قال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن مبادرة «صنايعية مصر» تحظى باهتمام من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم، وجهت بإطلاق المبادرة عام 2019.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزيرة أعلنت عن 5 حرف موجودة ضمن المبادرة وهي: الحلي من النحاس والفضة، والخزف، والتطعيم بالصدف والقشرة، والخيامية، ومشغولات النحاس.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمبادرة تجاوز 400 صنايعي أغلبيتهم من تخصصات وكليات مختلفة، قائلًا إن بعض المتقدمين كانوا من خريجي كليات الطب والصيدلة والألسن.

ولفت رئيس صندوق التنمية الاقتصادية، إلى أن الوزارة بدأت بـ98 طالبًا ودارسًا بعد إجراء الاختبارات أغلبهم من السيدات، متابعًا: «المرأة لها دور قوي في المجتمع، بكل فخر نعتز بالمرأة المصرية لأنها تصنع أجيال وقادرة على صناعة مستقبل وأجيال وحرف».