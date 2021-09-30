رئيس الصحة العالمية: هناك حالة مرعبة من عدم المساواة بين الدول في الحصول على لقاحات كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن هناك "ظلما مروعا" بين الدول فيما يتعلق بالحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات في منتدى قادة العالم بجامعة كولومبيا: "تم الآن إعطاء أكثر من 6 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم وتم تطعيم ما يقرب من ثلث سكان العالم بشكل كامل ضد كوفيد-19. لكن هذه الأرقام تخفي في داخلها عدم مساواة مروعة. فقد ذهب أكثر من 75% من اللقاحات إلى الدول ذات المستويات العالية و البلدان ذات الدخل المتوسط ​​ والمرتفع. في حين تلقت البلدان منخفضة الدخل أقل من نصف في المائة من اللقاحات في العالم. وفي إفريقيا، تم تطعيم 4% فقط من الناس بشكل كامل".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، أن "أهداف منظمة الصحة العالمية تتمثل في تطعيم 40% من السكان في كل بلد بحلول نهاية هذا العام، و70% بحلول منتصف العام المقبل. وهذه الأهداف قابلة للتحقيق بشكل بارز، ولكن فقط إذا كانت الدول والشركات التي تتحكم في إمدادات اللقاحات العالمية، تقوم بواجبها".

وتابع: "نحن بحاجة إلى إدراك عالمي بأنه لا يمكن لدولة أن تكمل طريقها في التطعيم للخروج من هذا الوباء بمعزل عن بقية العالم". وشدد أدهانوم على أنه "كلما طال أمد عدم المساواة في اللقاحات، كلما زاد استمرار الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي وزادت فرص انتشار الفيروس والتحور إلى أشكال أكثر خطورة".