محافظ المركزي الفلبيني: البنك يمكن أن يبيع دولارات حال الضرورة

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، بنيامين ديوكنو، إن البنك يمكن أن "يوفر سيولة بالدولار" حال وجود طلب مشروع، أو حدوث تقلبات كبيرة في السوق.

وقال ديوكنو في الموجز الإعلامي الأسبوعي، إن البنك المركزي الفلبيني يحافظ على سعر صرف محدد بالسوق ولن يشارك سوى في سوق العملات الأجنبية "حال حدوث تقلب مفرط في العملات الأجنبية، ولتقليل أي آثار غير ضرورية على توقعات التضخم"، وفقا لما نقلته عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه حال وجود مبرر، يمكن أن يوفر البنك المركزي الفلبيني سيولة بالدولار "لضمان الوفاء بالمطالب المشروعة من العملات الأجنبية".

وتابع بالقول إن الدولة لديها احتياطي أجنبي قوي وتواصل تلقي تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج، مضيفا أن الصادرات بدأت تحقق مكاسب.

وقال: "نحن واثقون من أننا سوف نواصل امتلاك موارد لمواجهة أي تهديد خارجي للاقتصاد الفلبيني".