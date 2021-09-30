 محمد صلاح: اختيارات كيروش مميزة وغريب لا يستحق منصبه ثانية - بوابة الشروق
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محمد صلاح: اختيارات كيروش مميزة وغريب لا يستحق منصبه ثانية

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:46 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 2:46 ص

أشاد محمد صلاح مدرب فريق الزمالك الأسبق، باختيارات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، لمباراة ليبيريا الودية.

ويلتقي منتخب مصر مع ليبيريا اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمواجهتي ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية :«اختيارات كيروش، جاءت بنسبة كبيرة ناجحة بسبب إعطاء الفرصه لجميع اللاعبين المتميزين ومنحهم الثقة».

وأشار إلى أن اختيار شوقى غريب، للمنتخب الأولمبي، لم يأت برضاه ولكن من أشخاص معينين وهذا الأمر غريب بسبب تكرار تعيينه وأن الحديث عن الإنجازات يبقى حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة الأفضل.

وأضاف أن البرتغالي فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصرى ليس له دخل في تعين شوقى غريب للمنتخب الأولمبي المصرى ولم يتم التعارف بينهم سابقا .


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