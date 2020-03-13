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باكستان تسجل 1742 إصابة جديدة و39 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:45 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:45 ص

سجلت السلطات الصحية في باكستان 1742 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و245 ألفا و127 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت - خلال الفترة نفسها - 39 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و729 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و169 ألفا و566 متعافيا بعد تماثل 2377 حالة للشفاء على مدار الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 47 ألفا و832 حالة.


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