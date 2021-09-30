هيرميس تحتل المركز الأول بين شركات بحوث الأسواق الناشئة والمبتدئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت اليوم الخميس، المجموعة المالية هيرميس، حصول قطاع البحوث بها؛ على المركز الأول بين أفضل شركات البحوث بالأسواق المبتدئة، والمركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام خلال استطلاع مؤسسة Institutional Investor لعام 2021، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.



كما احتل القطاع المركز السابع على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما ذكر بيان لبنك الاستثمار.



وحصل 5 محللين من فريق قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس على مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 16 محلل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و3 محللين ضمن قائمة أفضل 5 محللين بالأسواق المبتدئة.



يُذكر أن قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، قد نجح في تنمية أعماله والتحول إلى أفضل مقدم لمنتجات البحوث الاستراتيجية وتحليلات أسواق الأسهم لقاعدة متنامية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.



ويقوم القطاع حاليًا بتغطية ما يزيد عن 300 شركة في 22 دولة مختلفة، مستفيدًا من تواجده المباشر بأسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان.



كما يضطلع القطاع بدعم عمليات الطرح العام الأولي التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بشكل رئيسي؛ في ضوء النمو الملحوظ لأنشطة أسواق رأس المال في الأسواق التي تعمل بها الشركة.



وأشار محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع البحوث في نجاح عمليات قيد الشركات بأسواق رأس المال، وترويج الاكتتابات بآليات ووسائل فعالة لكبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية، علمًا بأن القطاع شارك بفعالية مشهودة في 6 طروحات جديدة خلال عام 2021، وسيسهم في تنفيذ مجموعة واسعة من الصفقات خلال الفترة المقبلة.