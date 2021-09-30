نقيب المحامين: المحاماة هي صوت الحق في هذه الأمة وفي كل أمة

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن المحاماة هي صوت الحق في هذه الأمة وفي كل أمة، وهي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة، يخوضون فيها الغمار ويسبحون ضد التيار، يحملون راية العدل في صدق وأمانة ووقار، ويناضلون في سبيل حمل الأمانة بما يُعرض مصالحهم بل وحيواتهم لأكبر الخسائر.

وأشار عطية، خلال كلمته فى فيديو عبر صفحة النقابة العامة اليوم بمناسبة يوم المحاماة، إلى اختيار 30 سبتمبر من كل عام يوما للمحاماة؛ لأنه يصادف أول قانون للمحاماة، ويصادف أول نقابة محامين عربية، ويتزامن ذلك مع بداية العام القضائي من كل عام، ويتصادف أيضًا ـ وهذه من فعل المقادير ـ مع حلول شهر الانتصارات شهر أكتوبر، في هذا اليوم التاريخي يجب توحيد كلمة المحامين العرب ورؤاهم، وأفكارهم، وتبادل خبراتهم، وإعادة صياغة وبناء اتحاد المحامين العرب بتطوير ما أصابه من جمود.

وتابع: "لذلك أعلن لكم إعلان يوم 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة العربية، والدعوة للاحتفال بهذا اليوم من كل عام، وسأدعوا خلال شهر أكتوبر، شهر الانتصارات، لإقامة مؤتمر لمدة يوم واحد احتفالًا بيوم المحاماة العربية تحت عنوان «مستقل المحاماة في مصر والوطن العربي»، وسوف نعلن على كافة تفاصيله قريبًا".