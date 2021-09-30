 «الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات» في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية - بوابة الشروق
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«الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات» في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هدى الساعاتي
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 1:01 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 1:01 ص

نظمت مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان «الإنذار المبكر ومواجهة الشائعات» على مدار يومين، بواقع 3 جلسات يوميًّا، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية.

وشارك في الدورة عدد من خريجي أقسام العلوم السياسية والإعلام والحقوق، وجاءت أهمية هذه الدورة التدريبية انطلاقًا من أهداف مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، ولتدريب المشاركين على فهم أسلوب بناء نُظُم الإنذار المبكر في المجالات المختلفة؛ السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، كإحدى الآليات الفاعلة لتحقيق الأمن القومي للدولة.

وناقش لواء طيار دكتور هشام الحلبي في اليوم الأول عدة موضوعات، منها: ماهية نظام الإنذار المبكر وارتباطه بالأمن القومي، وأسلوب تصميم وتطبيق منظومات الإنذار المبكر.

وعرض الحلبي في اليوم الثاني موضوع كيفية تطبيق منظومات الإنذار المبكر للتنبؤ بالشائعات قبل إطلاقها.

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