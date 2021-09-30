 «شيبا» الطبي الإسرائيلي يوقع اتفاقية تدريب مع مستشفيين بالبحرين في إطار زيارة لابيد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«شيبا» الطبي الإسرائيلي يوقع اتفاقية تدريب مع مستشفيين بالبحرين في إطار زيارة لابيد

د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:38 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 11:38 ص

يعتزم مركز "شيبا" الطبي الإسرائيلي التوقيع على اتفاقية تدريب وأبحاث و"طب اتصالي" مع مستشفيين بحرينيين اليوم الخميس، في إطار الزيارة التي بدأها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المنامة وتشمل افتتاح السفارة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن يوئيل هاريفين مدير قسم تطوير الأعمال الدولية بشيبا، والذي سافر مع لابيد، القول إنه تم التوصل إلى اتفاق أجله ثلاث سنوات مع مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي.

وقال هاريفين إن هناك فرصة لإظهار التعاون مع "جيراننا البعيدين في الخليج"، موضحا أن قيمة الاتفاقية تقدر بملايين الدولارات.

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