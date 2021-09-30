قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن السودان عمل على تحسين الظروف بعد وراثة وضع اقتصادي سيئ ومدمر عقب عقود من الصراع.

وأضاف مالباس، في خطابه السنوي للعالم الذي ألقاه من الخرطوم اليوم الخميس، إنه سعيد بالتحدث من أفريقيا والسودان في هذا الوقت التاريخي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يستفيد من التجربة السودانية.

ونوه بجهود السودان للخروج من التحديات التي تواجهه مثل تأثيرات جائحة كورونا، واستضافة الكثير من اللاجئين إضافة الى الفيضانات، مشيدا بجهود السودان للوصول إلى الاستقرار والتنمية وخفض سعر الصرف.

وحيا جهود السلطة المدنية والعسكرية للعمل معا من أجل استقرار السودان، مشددا على أنه ليس هناك تنمية بدون استقرار.

وقال مالباس إن البنك الدولي يعمل على زيادة معدل النمو في القطاعات المختلفة مثل التعليم والزراعة، مؤكدا ضرورة زيادة التنافسية لقيادة التحول الاقتصادي.

وأضاف أن البنك الدولي يسعى إلى دعم الاقتصادات وزيادة التنمية في المستقبل القريب وكذلك استخدامات التكنولوجيا في الاقتصاد، مشددا على ضرورة دعم مشاريع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية لمجابهة الفقر.

وأوضح أن البنك الدولي يدعم الدول الأكثر فقرا والدول التي تراجعت معدلاتها التنموية لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى عدة موضوعات مهمة تخص التطور الاقتصادي متمثلة في الاستفادة من التحول الرقمي لزيادة معدلات التنافسية، واستدامة التنمية.

وأكد مالباس - في ختام خطابه - أهمية التعاون الدولي ومؤسسات التمويل العالمية لمساعدة السودان إقتصاديا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، في كلمة بمناسبة زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي للسودان، إن إلقاء رئيس البنك الدولي خطابه السنوي من الخرطوم، يمثل فخرا للسودان وأفريقيا.

وأكد حمدوك أن السودان لديه الفرصة للعودة نحو طريق النمو القوي، مشددا على العزم على تحقيق سلم دائم وتنمية مستدامة وديمقراطية ترقى لآمال وتطلعات الشعب وكذلك تحقيق العدل والمساءلة والاستقرار بالاقليم.

وأوضح أن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاح عميق ومؤسس، مشيدا بدعم المجتمع الدولي والبنك الدولي للوصول بالسودان إلى نقطة إعفاء الدين، وكذلك تمويل البنك الدولي لمشروعات بقيمة ملياري دولار في مجالات الصحة، المياه، الطاقة، وغيرها.

وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا عملت على خفض معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.