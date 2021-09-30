بايدن يحضر مباراة بيسبول خيرية بين أعضاء الكونجرس

حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مباراة سنوية للعبة البيسبول بين أعضاء الكونجرس في ساحة الألعاب الوطنية "ناشيونال بارك" بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) وقد فاز فيها الجمهوريون على الديمقراطيين.

ويأتي حضور بايدن لهذه المباراة وسط أجواء متوترة بين المشرعين الأمريكيين؛ بسبب القانون الخاص بتمويل البنية التحتية، والذي تقدر ميزانيته بـ 2ر1 تريليون دولار والمخاوف من أن يتسبب هذا الخلاف إلى إغلاق حكومي.

وتعتبر مباراة البيسبول بين أعضاء الكونجرس تقليدا سنويا بدأ منذ عام 1909، حيث يتنافس فيه المشرعون من كلا الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والجمهوري) على المضمار، وللتأكيد على روح الصداقة بينهم سواء في قاعات الكونجرس أو خلال المباراة.

كما استهدفت المباراة جمع تبرعات لصالح الأعمال الخيرية، وقد جمع هذا العام نحو 2ر1 مليون دولار ستتوجه إلى عدد من المنظمات الخيرية، مثل المراكز التعليمية ونوادي الشباب وغيرها.

وكان يتم تنظيم هذه المباراة عادة في فصل الصيف إلا أنها تأخرت هذا العام؛ بسبب جائحة كورونا، وقد ألغيت مباراة العام الماضي 2020 جراء تفشي فيروس كوفيد ـ 19 بالولايات المتحدة.