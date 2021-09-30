أشاد مجلس الوزراء السوداني، بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره.

وأصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا تضمن موجهات بشأن المحاولة الانقلابية الفاشلة، تضمن إدانة تلك المحاولة التي هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر.

كما تضمن القرار التحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة.

وأكد أهمية وضرورة تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوي الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري، وعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.

وشدد على ضرورة التعامل الاعلامي الواعي لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.