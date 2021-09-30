مقتل 4 متمردين شيوعيين في اشتباك مع القوات الفلبينية

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أعلن الجيش الفلبيني، اليوم الخميس، مقتل 4 متمردين شيوعيين مشتبه بهم في اشتباك مع القوات الحكومية بوسط الفلبين.

وقال الميجور جنرال بنديكت اريفالو، المسؤول بالجيش إن ثلاثة من المتمردين يتردد أنهم أفراد بوحدة إقليمية لجيش الشعب الجديد، الجناح العسكري للحزب الشيوعي المتمرد في الفلبين.

وقال الليفتانت كولونيل جيه جاي جافينز إن الاشتباك اندلع قبل الفجر في بلدة مانابلا في إقليم نيجروس أوتشيدنتال، على بعد 467 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف أنه تم إرسال قوات لقرية في مانابلا لتعقب المتمردين الشيوعيين المتورطين في الاشتباك.

ولم تقع خسائر بشرية في بين القوات.

ويخوض المتمردون الشيوعيون قتالا ضد الحكومة منذ الستينيات مما يجعلهم من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.