افتتاح ورشة عمل مشروع «تحسين سبل العيش والتمكين للمرأة الريفية» بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، افتتاح أعمال ورشة عمل مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في المحافظة"، الممول من الشؤون العالمية الكندية والموقع بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمصر، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تتضمن تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات، والذي ينفذ بعشرة قرى في أربعة مراكز مدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، بمحافظة المنيا.

وأعلن المهندس إسماعيل كامل وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن المشروع في إطار دعم العلاقات الثنائية المشتركة بين كندا ومصر، وتعزيزا للتعاون وتنمية الشراكة بين الجانبين.

حضر افتتاح ورشة العمل الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر "الفاو"، والدكتورة إيمان عمران رئيس فريق برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود عبد النبي مستشار مشروع المدارس الحقلية، والدكتور حسين زكريا مدير المشروع.