استقالة رئيس وكالة الأنباء السلوفينية بعد ضغوط حكومية

استقال مدير عام وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه)، اليوم الخميس، بعد ضغوط من جانب الحكومة القومية اليمينية التي حجبت على مدار شهور أموالا عامة كانت مستحقة للوكالة.

وقال المدير بويان فيسيلينوفيتش في بيان استقالته: "لن أشارك في تلجيم استقلال الصحافة"، موضحا سبب إقدامه على هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، فشلت مفاوضات بشأن إنهاء حجب المدفوعات بين أوروس أوربانيا، رئيس هيئة الإعلام الحكومية السلوفينية (أوكوم)، ووكالة الأنباء السلوفينية.

ويسعى رئيس الوزراء السلوفيني، يانيز يانسا، الذي يتهمه معارضوه بأن له ميول استبدادية في القيادة، إلى التأثير على ما تنشره الوكالة التي يكفل لها القانون تمويلا حكوميا جزئيا.

وفي نفس الوقت، يتمتع طاقم الإدارة والتحرير في الوكالة بالاستقلال الصحفي.

ويحاول يانسا، مثل نظيره المجري فيكتور أوربان، إخضاع أهم المنافذ الإعلامية المهمة في سلوفينيا لنفوذه، وقد نجح مؤخرا في تعيين مدير يدعمه على رأس هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة السلوفينية (ار تي في اس).





