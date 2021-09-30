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رئيس الأركان الأمريكي يقر بخسارة الحرب في أفغانستان

انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان
انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان
أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:55 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 8:55 ص

 أقرّ رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، بخسارة بلاده للحرب التي استمرّت 20 عاماً في أفغانستان.
وقال الجنرال ميلي، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، "إنه من الواضح والظاهر لنا جميعاً أنّ الحرب في أفغانستان لم تنته بالشروط التي أردناها، مع وجود طالبان في السلطة في كابول"، مشيرا إلى أن بلاده خاضت حرباً خاسرة.
وأضاف "تم إنجاز المهمة الاستراتيجية لحماية أمريكا من تنظيم القاعدة، ولكن الوضع النهائي يختلف تماماً عمّا أردناه" مشيراً إلى أنّ هذا الفشل الاستراتيجي كان نتيجة لسلسلة قرارات استراتيجية تعود إلى زمن بعيد.

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