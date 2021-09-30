حبس متهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس شخص، عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص "له معلومات جنائية مُسجلة"، بالاتجار بمخدر الحشيش، على نطاق واسع.



وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام" تم عمل كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه حال استقلاله سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وعدد من الهواتف المحمولة.



وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة للنقل والترويج.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.