أحزاب نرويجية تبدأ مفاوضات رسمية لتشكيل حكومة أقلية

بدأ الاشتراكيون الديمقراطيون في النرويج، مفاوضات رسمية بشأن تشكيل حكومة أقلية بعد فوزهم في الانتخابات وانسحاب شريك مفضل في التحالف، من المباحثات الاستكشافية.

ويجري حاليا زعيم الحزب، يوناس جار ستور، الذي من المرجح أن يكون الرئيس المقبل للحكومة، مفاوضات ملموسة مع حزب الوسط بشأن تحالف حكومي مستقبلي.

وأفادت وكالة أنباء "إن تي بي" بأن قادة الحزب اجتمعوا صباح اليوم الخميس في فندق يقع شمال أوسلو، بعد أن انتقلوا بالفعل من المفاوضات الاستكشافية إلى المفاوضات الرسمية، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وانسحب الشريك الثالث المحتمل في التحالف، وهو حزب اليسار الاشتراكي، من المباحثات الاستكشافية يوم أمس الأربعاء. وكان السبب وراء ذلك، المواقف المختلفة بشأن النفط والسياسة الضريبية، إلى جانب أمور أخرى.

وكان الاشتراكيون الديمقراطيون أقوى حزب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 13 سبتمبر.

وكان ستور قد أوضح بالفعل أثناء الحملة الانتخابية أن تحالف يسار الوسط المفضل لديه سيتألف من حزب العمال، وحزب الوسط، وحزب اليسار الاشتراكي.