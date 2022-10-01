 الكاظمي: يدعو المتظاهرين إلى التعاون مع قوات الأمن في حفظ مؤسسات الدولة - بوابة الشروق
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الكاظمي: يدعو المتظاهرين إلى التعاون مع قوات الأمن في حفظ مؤسسات الدولة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 11:48 م | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 11:48 م

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يؤكد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعيا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها".

وشدد القائد العام على "التعليمات الصادرة سابقا مرارا بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكدا على منع استخدام الاعيرة النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات.

وأهاب الكاظمي بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي "بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التي تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذي إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي".


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