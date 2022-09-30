السفارة الروسية بواشنطن: يجب ألا تشك أمريكا في استعداد روسيا للدفاع عن نفسها

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن الجيش الأمريكي يجب ألا يكون لديه شك بشأن استعداد روسيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها بكل الوسائل المتاحة.

وأضافت السفارة الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "لقد لاحظنا مقالا في مجلة نيوزويك في 29 سبتمبر يقتبس تصريحات لمسئولين مجهولين في البنتاجون حول خطط للرد على الاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية من قبل بلدنا".

وجاء في البيان "نود أن نعتقد بأن مثل هذه الاعتبارات الوهمية لا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية الأمريكية، وإلا اقترب العالم من نقطة خطيرة بالفعل وتلوح في الأفق أزمة الصواريخ الكوبية مرة أخرى بشكل كبير".

وتابعت السفارة الروسية لدى واشنطن "يجب ألا تشك وزارة الدفاع في تصميمنا على الدفاع عن سيادة روسيا الوطنية وسلامة أراضيها وشعبها بجميع أنظمة الأسلحة المتاحة لنا، لذلك فإن التجربة الفكرية الخطيرة للمخططين العسكريين الأمريكيين يمكن أن تنتهي بتكلفة باهظة للولايات المتحدة، وأي مواجهة عسكرية بين القوى النووية ستؤدي حتما إلى عواقب وخيمة".

من جهة أخرى أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك، اليوم ، مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح جراء قصف أوكراني استهدف مدينتي استرابيسك ولوبرجينا .

وذكرت السلطات، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الوحدات الأوكرانية أطلقت 13 صاروخا من طراز هيمارس الأمريكي ضد 8 مدن وبلدات في الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي دونيتسك، قصفت القوات الأوكرانية مدن دونيتسك ومكيفك وبنتينمونسك الليلة الماضية، أكثر من 30 مرة، ما أدى إلى مقتل مدني وآخر في مدينة وجولفكا ، كما أصيب مدنيان جراء انفجار لغم مضاد للمشاة في دونيتسك.