مقتل وإصابة العشرات إثر انفجار بأحد المحال في جنوب غرب باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم /الجمعة/، مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بجروح، إثر وقوع انفجار داخل أحد المحال بإقليم "بلوشستان" جنوب غرب باكستان.

وقالت مصادر باكستانية -حسبما ذكرت صحيفة /إكسبرس تريبون/ الباكستانية- على موقعها الالكتروني، إن الانفجار وقع في محل بيع الحلوى في بلدة "كوهلو"، مضيفة أن السلطات قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب من موقع الانفجار.

ووصلت عناصر من الشرطة إلى المنطقة فور سماع دوي الانفجار، وتجري الشرطة حاليا تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما لم يتم التأكد من طبيعة الانفجار بعد.

وندد وزير الداخلية الإقليمى مير ضياء الله لانجوف بشدة بالانفجار، ووجه بضرورة التحقيق في الحادث.