أكد وزير الصحة العراقي هاني العقابي، اليوم الجمعة، أن نسب وفيات كورونا في العراق من بين الأقل على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الوزارة استطاعت السيطرة على الجائحة.

وقال العقابي، في تصريح، نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن الإجراءات الوقائية في العراق مستمرة، وعلى الرغم من ضعف التزام المواطنين بالقرارات الصادرة، إلا أن وزارة الصحة وملاكاتها استطاعوا السيطرة على المرض، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بفيروس كورونا في العراق من بين الأقل عالمياً.

وأضاف أن كميات اللقاح المتوفرة مناسبة، وأن وزارة الصحة تتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التجهيز بكميات جديدة عند نفاد الكميات المتوفرة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن قد أكد، أمس الخميس، أن المنظمة ستنشر توصيات للتخفيف أكثر من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تخفيف الإجراءات الوقائية ضد كورونا أصبح تحصيلاً حاصلاً، حيث إن كل المواطنين تحرروا قليلا من الإجراءات الوقائية وذلك لطول أمد الجائحة.

وأضاف: "بالنسبة للعراق توصلنا إلى مخرجات قوية في مكافحة الوباء، لكنه لم ينتهِ بعد، فهنالك إصابات بفيروس كورونا، لذلك ننتظر أن يمر بعض الوقت ليتسنى لنا أن نعطي توصيات للتخفيف أكثر من الإجراءات الوقائية، وهناك توقع بزيادة أعداد الإصابات في فصل الشتاء بعد تغير الطقس وبرودته".