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ارتفاع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 10:07 م | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 10:07 م

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، ارتفاع متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفقا لتقديرات المحللين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة التجارة الأمريكية القول إن الدخل الشخصي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0%؛ ما جاء متفقا مع توقعات المحللين ومع معدل الزيادة المسجل في يوليو الماضي وفقا للبيانات النهائية.

يعكس نمو الدخل الشخصي بشكل أساسي الزيادة في المكافآت والدخول العقارية ومدفوعات الضمان الاجتماعي الحكومية.

في الوقت نفسه، ارتفع الدخل الشخصي القابل للإنفاق بنسبة 4ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق. والدخل القابل للإنفاق هو صافي دخل الشخص بعد خصم الضرائب المستحقة عليه.

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