صحيفة: إسرائيل تحظر سفر جنودها حاملي الجنسية الروسية إلى روسيا

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية، طلبت من جنودها حملة الجنسية الروسية العودة من روسيا فورا بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية.



ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري إسرائيلي كبير القول إن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته لجميع الجنود الذين يحملون الجنسية المزدوجة الروسية والإسرائيلية والذين يتواجدون في عطلة أو في زيارات عائلية في روسيا، بالعودة على الفور إلى إسرائيل.



وتابع "يٌحظر على الجنود الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية السفر إلى روسيا حتى إشعار آخر، خشية تجنيدهم في الجيش الروسي".



كما حذرت السلطات الإسرائيلية مواطنيها الذين يحملون الجنسية الروسية، من إمكانية تجنيدهم في الجيش الروسي إذا سافروا إلى روسيا في الوقت الحالي.



ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تود وزارة الخارجية أن تسترعي انتباه الجمهور إلى أن المواطن الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الروسية أيضا ويدخل الاتحاد الروسي أو يقيم فيه أو سيقيم فيه، يخضع للقانون واللوائح الروسية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتجنيد المواطنين في الجيش الروسي".



وأضافت: "نطلب من المواطنين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية أخذ هذه المعلومات في الاعتبار عند التخطيط للسفر أو البقاء في الأراضي الروسية".



وأعلن بوتين في يوم 21 من سبتمبر الجاري، "تعبئة جزئية" تشمل 300 ألف مواطن من الاحتياط لديهم "خبرة عسكرية". ويخشى عدد كبير من الروس إعلان تعبئة أكبر.