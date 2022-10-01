نائب رئيس الوزراء الروسي: الرياضيون الروس وطنيون ولن يبيعوا وطنهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري تشيرنيشينكو، اليوم الجمعة، إن الرياضيين الروس، الذين عانوا من تحيز المنظمات الدولية لسنوات عديدة، لن يبيعوا وطنهم لأنهم وطنيون.

وأضاف الدبلوماسي، في تصريحات لوكالة تاس: "الرياضيون الروس وطنيون ولا يبيعون وطنهم؛ لقد عانى رياضونا منذ عدة سنوات من السلوك المتحيز للمنظمات الرياضية الدولية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، وكان إيقافهم من المنافسات هو الذروة. ما الذي حققه خصومنا جراء ذلك؟".

وأضاف: "بقد حرموا الرياضة العالمية من الموضوعية والمنافسة الصحية والترفيه".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، قد صرح اليوم الجمعة، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، إن الرياضيين الروس الذين نأوا بأنفسهم عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يجب أن يُسمح لهم بدخول البطولات الدولية في وضع محايد.